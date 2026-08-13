Hankook Tire veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hankook Tire gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1007.97 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hankook Tire noch ein Gewinn pro Aktie von 597.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.88 Prozent auf 339.57 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 293.04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch