Hankook Tire stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hankook Tire stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 490.11 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1370.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 326.85 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268.35 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch