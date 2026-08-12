HANKOOK TIRE präsentierte Quartalsergebnisse

HANKOOK TIRE hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

HANKOOK TIRE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2253.08 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1492.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5’682.49 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5’369.66 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch