HANKOOK COSMETICS hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANKOOK COSMETICS ein EPS von 56.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HANKOOK COSMETICS im vergangenen Quartal 20.38 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANKOOK COSMETICS 21.29 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch