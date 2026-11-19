|
19.11.2026 06:37:00
HANKOOK COSMETICS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HANKOOK COSMETICS hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANKOOK COSMETICS ein EPS von 56.00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat HANKOOK COSMETICS im vergangenen Quartal 20.38 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANKOOK COSMETICS 21.29 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.