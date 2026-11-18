Hankook Cosmetics Manufacturing liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hankook Cosmetics Manufacturing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 595.00 KRW gegenüber 526.60 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73.53 Milliarden KRW – ein Plus von 34.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hankook Cosmetics Manufacturing 54.84 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch