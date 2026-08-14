Hankook Cosmetics Manufacturing präsentierte Quartalsergebnisse

Hankook Cosmetics Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 598.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hankook Cosmetics Manufacturing 467.60 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hankook Cosmetics Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71.18 Milliarden KRW im Vergleich zu 53.77 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch