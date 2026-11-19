Hanjin Shipping lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -16.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 268.00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 135.39 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hanjin Shipping einen Umsatz von 105.13 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch