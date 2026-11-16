HANJIN KAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HANJIN KAL hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4089.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1147.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.10 Prozent auf 80.19 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte HANJIN KAL 85.40 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch