HANJIN KAL legte Quartalsergebnis vor

HANJIN KAL lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1293.00 KRW gegenüber 1651.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71.46 Milliarden KRW – ein Plus von 1.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANJIN KAL 70.66 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch