|
17.08.2026 06:37:00
HANJIN KAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HANJIN KAL gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -1293.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1651.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HANJIN KAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71.46 Milliarden KRW im Vergleich zu 70.66 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.