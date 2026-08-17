HANJIN KAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HANJIN KAL gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -1293.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1651.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HANJIN KAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71.46 Milliarden KRW im Vergleich zu 70.66 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch