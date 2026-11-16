HANJIN KAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HANJIN KAL hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4089.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1147.000 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.10 Prozent auf 80.19 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 85.40 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch