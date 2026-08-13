Hanjin Heavy Industries Construction: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hanjin Heavy Industries Construction gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 692.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -79.000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 729.91 Milliarden KRW gegenüber 507.78 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch