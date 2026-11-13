Hanjin Heavy Industries Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hanjin Heavy Industries Construction veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 472.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48.00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hanjin Heavy Industries Construction im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 733.16 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 452.21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch