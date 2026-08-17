Hanjin Heavy Ind Const stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hanjin Heavy Ind Const hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -25.000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 205.73 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201.20 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch