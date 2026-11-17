Hanjin Heavy Ind Const hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 90.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 214.00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 180.62 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hanjin Heavy Ind Const einen Umsatz von 160.93 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch