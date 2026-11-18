HANILCEMENT hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 807.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANILCEMENT ein EPS von 498.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 332.16 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch