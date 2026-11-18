HANIL E-HWA veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 662.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1828.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.88 Prozent auf 1’285.42 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’180.58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch