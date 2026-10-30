Hangzhou Xili Intelligent Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou Xili Intelligent Technology A hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Xili Intelligent Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185.2 Millionen CNY im Vergleich zu 152.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch