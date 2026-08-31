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31.08.2026 06:37:00
Hangzhou Tigermed Consulting informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hangzhou Tigermed Consulting präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.64 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0.280 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.82 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.19 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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