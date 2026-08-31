Hangzhou Tigermed Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.55 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Tigermed Consulting ein EPS von 0.260 CNY in den Büchern gestanden.

Hangzhou Tigermed Consulting hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.91 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch