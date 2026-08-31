Hangzhou Tigermed Consulting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 233.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 280.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch