Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 50.4 Millionen CNY im Vergleich zu 55.3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch