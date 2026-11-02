Hangzhou SDIC Microelectronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou SDIC Microelectronics A äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 CNY, nach -0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 44.6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch