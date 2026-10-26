Hangzhou Lion Electronics A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Lion Electronics A hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.13 CNY. Im letzten Jahr hatte Hangzhou Lion Electronics A einen Gewinn von 0.030 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou Lion Electronics A 1.23 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 973.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch