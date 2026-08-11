Hangzhou Lion Electronics A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hangzhou Lion Electronics A hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 CNY, nach -0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1.09 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Lion Electronics A 845.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch