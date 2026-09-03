Hangzhou Landscaping A präsentierte Quartalsergebnisse

Hangzhou Landscaping A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.37 CNY gegenüber -0.360 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 113.6 Millionen CNY – eine Minderung von 6.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 120.9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch