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03.09.2026 06:37:00
Hangzhou Landscaping A präsentierte Quartalsergebnisse
Hangzhou Landscaping A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.37 CNY gegenüber -0.360 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 113.6 Millionen CNY – eine Minderung von 6.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 120.9 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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