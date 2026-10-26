Hangzhou Iron Steel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hangzhou Iron Steel hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hangzhou Iron Steel ein Ergebnis je Aktie von 0.060 CNY vermeldet.

Hangzhou Iron Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.41 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 59.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch