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31.08.2026 06:37:00
Hangzhou Iron Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hangzhou Iron Steel liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hangzhou Iron Steel die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 67.70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 15.24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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