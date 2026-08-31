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31.08.2026 06:37:00
Hangzhou IECHO Science Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hangzhou IECHO Science Technology A hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Hangzhou IECHO Science Technology A im vergangenen Quartal 129.6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou IECHO Science Technology A 118.5 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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