Hangzhou Huawang New Material Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Huawang New Material Technology A hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Huawang New Material Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 731.2 Millionen CNY im Vergleich zu 778.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch