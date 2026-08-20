Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.23 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.230 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.99 Prozent auf 579.2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 531.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch