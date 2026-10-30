Hangzhou Haoyue Personal Care A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hangzhou Haoyue Personal Care A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.350 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 975.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 958.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch