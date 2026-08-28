Hangzhou Greenda Electronic Materials A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hangzhou Greenda Electronic Materials A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Greenda Electronic Materials A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 155.2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 152.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch