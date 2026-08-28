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28.08.2026 06:37:00
Hangzhou Great Star Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hangzhou Great Star Industrial präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0.49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Great Star Industrial 0.470 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 466.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 573.3 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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