Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A 0.850 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 563.7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 881.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch