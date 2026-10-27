Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.96 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.590 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A im vergangenen Quartal 993.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A 663.6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch