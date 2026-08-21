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21.08.2026 06:37:00
Hangzhou First PV Material legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hangzhou First PV Material hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 3.62 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 16.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0.200 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3.62 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.ch
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