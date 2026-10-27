Hangzhou First PV Material: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hangzhou First PV Material hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.11 CNY. Im letzten Jahr hatte Hangzhou First PV Material einen Gewinn von 0.070 CNY je Aktie eingefahren.

Hangzhou First PV Material hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.65 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.165 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3.99 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch