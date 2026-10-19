Hangzhou EZVIZ Network A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hangzhou EZVIZ Network A hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.26 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.64 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch