Hangzhou Cable gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou Cable hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.45 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.020 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.89 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch