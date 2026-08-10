Hangzhou A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hangzhou A hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.76 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.870 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 161.1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch