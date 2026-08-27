Hangcha Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hangcha Group hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.57 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangcha Group ein EPS von 0.530 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.18 Milliarden CNY – ein Plus von 8.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hangcha Group 4.80 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch