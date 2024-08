Hang Seng-Wert Link Real Estate Investment Trust-Aktie: Link Real Estate Investment Trust-Dividende gekürzt

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Link Real Estate Investment Trust am 31.07.2024 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2.63 HKD vereinbart. Damit wurde die Link Real Estate Investment Trust-Dividende im Vorjahresvergleich um 2.59 Prozent gekürzt. Alles in allem zahlt Link Real Estate Investment Trust 5.40 Mrd. HKD an Aktionäre. Damit wurde die Link Real Estate Investment Trust-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6.95 Prozent vergrössert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das Link Real Estate Investment Trust-Papier via Frankfurt bei einem Wert von 3.86 EUR aus dem Geschäft. Heute wird das Link Real Estate Investment Trust-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Link Real Estate Investment Trust-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Link Real Estate Investment Trust-Wertpapiers 7.81 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 5.35 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Link Real Estate Investment Trust via Frankfurt um 22.71 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 133.55 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Link Real Estate Investment Trust

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2.64 HKD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 6.23 Prozent nachlassen.

Link Real Estate Investment Trust-Hauptdaten

Die Dividenden-Aktie Link Real Estate Investment Trust gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 83.631 Mrd. HKD wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Link Real Estate Investment Trust beläuft sich aktuell auf 0.00. Der Umsatz von Link Real Estate Investment Trust betrug in 2024 14.124 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -0.77 HKD.

Redaktion finanzen.ch