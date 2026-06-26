Hang Seng-Wert China Life Insurance-Aktie: Über diese Dividende können sich China Life Insurance-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Life Insurance am 25.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.97 HKD beschlossen. Das sind 36.62 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich China Life Insurance 21.09 Mrd. HKD kosten. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 9.23 Prozent zugenommen.

China Life Insurance-Dividendenrendite im Fokus

Die China Life Insurance-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 3.15 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Der China Life Insurance-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem China Life Insurance-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die China Life Insurance-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der China Life Insurance-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3.96 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 5.15 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der China Life Insurance-Aktienkurs via Frankfurt 114.43 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 1’083.80 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie China Life Insurance

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0.85 CNY voraus.

China Life Insurance-Kerndaten

China Life Insurance ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 801.552 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie China Life Insurance weist aktuell ein KGV von 4.16 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete China Life Insurance einen Umsatz von 588.383 Mrd.HKD sowie ein EPS von 5.91 HKD.

Redaktion finanzen.ch