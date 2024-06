Hang Seng-Wert China Construction Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich China Construction Bank-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert China Construction Bank am 27.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0.39 CNY zu zahlen. Damit wurde die China Construction Bank-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5.41 Prozent aufgestockt. Insgesamt wurde beschlossen 103.09 Mrd. CNY an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 4.52 Prozent gestiegen.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte die China Construction Bank-Aktie am Tag der Hauptversammlung via fse bei 0.68 EUR. Heute wird die China Construction Bank-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der China Construction Bank-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Der China Construction Bank-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 10.18 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 9.69 Prozent.

China Construction Bank-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von China Construction Bank via fse um 8.86 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 5’789.80 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie China Construction Bank

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0.40 CNY voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 9.48 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten der China Construction Bank-Aktie

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Construction Bank beläuft sich aktuell auf 1.346 Bio. CNY. China Construction Bank besitzt aktuell ein KGV von 2.92. 2023 setzte China Construction Bank 1.422 Bio. CNY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.32 CNY.

Redaktion finanzen.ch