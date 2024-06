Hang Seng-Titel CNOOC-Aktie: CNOOC kürzt Dividende

Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CNOOC am 07.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1.14 CNY je Aktie vereinbart. Das kommt einer Verringerung der CNOOC-Dividende um 10.94 Prozent gleich. Die Gesamtausschüttung von CNOOC beziffert sich auf 58.54 Mrd. CNY. So verringerte sich die CNOOC- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 26.46 Prozent.

CNOOC- Ausschüttungsrendite im Blick

Heute wird der CNOOC-Titel Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem CNOOC-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des CNOOC-Anteilsscheins 9.62 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 14.53 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum CNOOC-Aktienkurs

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der CNOOC-Kurs im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der CNOOC-Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel CNOOC

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.28 CNY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 10.91 Prozent zulegen.

CNOOC-Basisdaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens CNOOC steht aktuell bei 938.240 Mrd. CNY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CNOOC beträgt aktuell 4.52. Der Umsatz von CNOOC betrug in 2023 409.159 Mrd. CNY. Das EPS belief sich derweil auf 2.62 CNY.

Redaktion finanzen.ch