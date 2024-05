Hang Seng-Titel CLP-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von CLP

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier CLP am 03.05.2024 eine Dividende in Höhe von 3.10 HKD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Alles in allem schüttet CLP 7.83 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Gesamtausschüttung damit im Vorjahresvergleich nicht verändert.

CLP-Aktie mit Dividendenrendite

Am 06.05.2024 wird die CLP-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem CLP-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 weist das CLP-Wertpapier eine Dividendenrendite von 4.81 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 5.44 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr blieb der CLP-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der CLP-Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

CLP- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3.14 HKD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5.58 Prozent zulegen.

CLP-Basisinformationen

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CLP beträgt aktuell 158.040 Mrd. HKD. Das KGV von CLP beträgt aktuell 24.47. Der Umsatz von CLP betrug in 2023 87.169 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2.63 HKD.

Redaktion finanzen.ch