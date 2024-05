Hang Seng-Titel CK Hutchison-Aktie: CK Hutchison passt Dividende nach unten an

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert CK Hutchison am 23.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2.53 HKD vereinbart. Damit wurde die CK Hutchison-Dividende im Vorjahresvergleich um 13.65 Prozent dezimiert. Somit schüttet CK Hutchison insgesamt 10.89 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Damit wurde die CK Hutchison-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5.14 Prozent vergrössert.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den CK Hutchison-Anteilsschein. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die CK Hutchison-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet der CK Hutchison-Titel eine Dividendenrendite von 6.05 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6.25 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr blieb der CK Hutchison-Aktienkurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der CK Hutchison-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel CK Hutchison

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2.75 HKD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5.98 Prozent fallen.

Kerndaten von CK Hutchison

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CK Hutchison beläuft sich aktuell auf 161.051 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CK Hutchison beträgt aktuell 6.82. Der Umsatz von CK Hutchison betrug in 2023 275.575 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6.14 HKD.

Redaktion finanzen.ch