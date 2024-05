Hang Seng-Titel CK Asset-Aktie: CK Asset streicht Dividende zusammen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Asset am 23.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2.05 HKD vereinbart. Damit wurde die CK Asset-Dividende im Vorjahresvergleich um 10.09 Prozent gesenkt. Somit schüttet CK Asset insgesamt 8.17 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.13 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der CK Asset-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem CK Asset-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Der CK Asset-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 5.23 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 4.75 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und CK Asset-Aktienkurs

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der CK Asset-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

CK Asset-Dividendenausblick

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 2.06 HKD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.80 Prozent fallen.

Basisdaten der CK Asset-Aktie

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CK Asset beträgt aktuell 122.878 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie CK Asset weist aktuell ein KGV von 8.07 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von CK Asset auf 48.593 Mrd.HKD, das EPS machte 4.86 HKD aus.

Redaktion finanzen.ch