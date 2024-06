Hang Seng-Titel China Resources Land-Aktie: Über diese Dividende können sich China Resources Land-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Resources Land am 07.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1.43 CNY zu zahlen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.704 Prozent an. 10.63 Mrd. CNY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. So sank die China Resources Land- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.439 Prozent.

China Resources Land-Dividendenrendite

Heute wird das China Resources Land-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die China Resources Land-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des China Resources Land-Anteilsscheins 5.63 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 4.48 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr blieb der China Resources Land-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der China Resources Land-Aktienkurs zeigen sich fast einheitlich.

Dividendenausblick von China Resources Land

Für 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.50 CNY voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5.69 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie China Resources Land

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens China Resources Land steht aktuell bei 192.616 Mrd. CNY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von China Resources Land beträgt aktuell 5.76. Im Jahr 2023 erzielte China Resources Land einen Umsatz von 253.282 Mrd.CNY sowie ein EPS von 4.42 CNY.

